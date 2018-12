Prey sarà ai Game Awards? Arkane stuzzica i giocatori con un teaser

L'apprezzata software house francese di Arkane Studios ha pubblicato un nuovo post su Twitter che sembra fare da preambolo ad un nuovo annuncio dedicato a Prey, il reboot della serie Sci-Fi di Bethesda largamente apprezzato da parte della critica specializzata.

La breve Gif che trovate in calce alla notizia risulta essere molto criptica e di difficile interpretazione. Tuttavia, la pubblicazione del post a poche ora dall'inizio dei Game Awards 2018 lasciano ben poche speranze alla possibilità di una semplice coincidenza: probabilmente, Arkane e Bethesda avranno qualcosa da mostrare durante l'evento di Geoff Keighley.

L'ipotesi più probabile è che finalmente si tornerà a parlare del DLC multiplayer Typhoon Hunter, annunciato durante l'E3 2018 e che sarebbe dovuto arrivare entro la fine dell'estate. Chissà che non arrivi anche una release immediata del contenuto aggiuntivo, proprio come accaduto con l'espansione Mooncrash nei mesi scorsi.

Ricordiamo che Prey è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per non perdervi gli eventuali aggiornamenti sul titolo, vi raccomandiamo di collegarvi al nostro canale Twitch venerdì 7 dicembre alle ore 02:30, quando avranno finalmente inizio di TGA 2018.