Prey: i segreti dell'avventura Sci-Fi di Arkane nel documentario di NoClip

Nel mentre i giocatori saranno impegnati ad esplorare il contorto mondo di Deathloop, il noto canale YouTube di NoClip ha dedicato un nuovo lungo documentario a Prey, reboot della serie Sci-Fi che la talentuosa software house di Arkane Studios ha pubblicato nel 2018.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, della durata di circa un'ora, esplora a fondo il processo di sviluppo che ha portato alla realizzazione di uno degli immersive sim che più hanno saputo colpire positivamente negli ultimi anni.

Si parte dal motivo che ha spinto Arkane a intitolare il progetto Prey, rendendolo un reboot del franchise ideato da Human Head Studio nel 2006. Si passa quindi ai contenuti veri e propri del gioco, partendo dall'intricata strutturazione della stazione di ricerca Talos I, passando per le scelte che il giocatore può compiere nel corso dell'avventura spaziale, i mimic alieni pronti a tenderci una trappola ad ogni angolo, i problemi nella realizzazione del cannone GLOO, e infine l'espansione Mooncrush. Si tratta insomma di una panoramica completa sull'avventura Sci-Fi, grazie alle quale potrete scoprire ancora più dettagli sull'opera di Arkane e Bethesda.



NoClip aveva già dedicato un suo precedente documentario ad Arkane, concentrandosi in quella occasione sui progetti cancellati dello studio, tra cui Half-Life Ravenholm e The Crossing.