Prey Typhon Hunter arriva l'11 dicembre con multiplayer e VR stile Escape Room

Typhon Hunter, l’ultimo aggiornamento di Prey uscirà la prossima settimana e introdurrà una nuova modalità multigiocatore e un’esperienza VR per giocatore singolo. Typhon Hunter uscirà l’11 dicembre, la versione VR della modalità multiplayer arriverà all’inizio del 2019.

Typhon Hunter include due nuove e avvincenti modalità per Prey:

Typhon Hunter (multigiocatore): una versione al cardiopalma di nascondino in cui un giocatore, nei panni di Morgan Yu, viene braccato da cinque avversari che giocano come mimic, nascosti in oggetti di uso quotidiano e pronti a balzare sulla preda. Morgan deve trovare e distruggere i cinque mimic prima che scada il tempo. Typhon Hunter VR, che porta Morgan nel mondo della realtà virtuale, uscirà all’inizio del 2019.

TranStar VR: una campagna esclusivamente VR per giocatore singolo in cui vestirete i panni di vari dipendenti della TranStar che dovranno completare obiettivi e risolvere complessi rompicapi su Talos I pochi giorni prima degli eventi di Prey. TranStar VR sarà disponibile per PC e PS VR.



I giocatori che hanno già acquistato Prey Digital Deluxe o aggiornato Prey con Prey Mooncrash riceveranno entrambe le modalità gratuitamente. I nuovi giocatori possono acquistare Prey Digital Deluxe a 39,99 euro per ottenere il pluripremiato titolo originale e tutti gli aggiornamenti disponibili; chi già possiede Prey può passare a Mooncrash per 19,99 euro.