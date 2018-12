Prey Typhon Hunter con modalità multiplayer e esperienza VR disponibile da oggi

Arkane Studios ha aggiunto una mortale nuova versione di “nascondino” a Prey con l’aggiunta di Typhon Hunter, un nuovo aggiornamento gratuito al pluripremiato gioco che include una nuova intensa modalità multiplayer e una modalità single player in realtà virtuale.

Disponibile ora per Prey Digital Deluxe e per l’espansione Mooncrash su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Typhon Hunter include due nuove divertenti modalità per Prey:

Prey Typhon Hunter multiplayer è un intenso gioco del gatto e del topo dove i gatti possono trasformarsi in oggetti inanimati – cestini della spazzatura, cartoni della pizza, teiere, banane e molto altro – che ti possono uccidere. Ma se Morgan riesce a trovare e a uccidere tutti i Mimic prima che il tempo sia scaduto, la vittoria è sua.

TranStar VR è una campagna single player in realtà virtuale in stile escape room che ti mette nei panni di un impiegato della TranStar. Il giocatore dovrà completare gli obbiettivi e risolvere intricati rompicapo su Talos I durante i giorni precedenti gli eventi narrati in Prey. TranStar VR è disponibile sia per PC, sia per PSVR.

I giocatori che hanno già acquistato Prey Digital Deluxe o aggiornato Prey con Mooncrash riceveranno entrambe le modalità gratuitamente. I nuovi giocatori possono acquistare la Digital Deluxe Edition a 39,99 euro per ottenere il titolo originale e tutti gli aggiornamenti disponibili; chi già possiede Prey può passare a Mooncrash per 19,99 euro.