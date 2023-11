Prezzi pazzi PlayStation: migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 8 euro

Volete giocare spendendo poco, anzi pochissimo? Perfetto, ecco i nostri consigli per gli acquisti sui migliori giochi per PS4 e PS5 in offerta a meno di 8 euro su PlayStation Store, tra cui grandi titoli AAA, AA e ottimi indie da non perdere.

Iniziamo con The Hunter Call of the Wild a 7.49 euro e Gang Beasts a 7.99 euro, Battlefield 1 Standard Edition costa 6.99 euro, Unravel Two è in sconto a 4.99 euro e vi segnaliamo anche Assassin's Creed Black Flag PlayStation Hits Edition a 7,99 euro.

Battlefield V costa 7.99 euro, prezzo ancora più vantaggioso per La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra in sconto a 5.99 euro, Assetto Corsa costa 7.49 e non possiamo non citare anche Injustice 2 Standard Edition a 7.39 euro, Payday 2 CrimeWave Edition a 3.99 euro e LEGO Marvel's Avengers a 5,99 euro.

Cercate adrenalina a tutti i costi? In questo caso Need for Speed costa solo 4.99 euro, Need for Speed Hot Pursuit Remastered è in super sconto a 3.99 euro mentre Titanfall 2 costa 3.99 euro, davvero imperdibile a questo prezzo.

In chiusura ecco Prototype 2 a 3.99 euro, Metro Exodus Gold Edition a 7.99 euro, One Piece Pirate Warriors 3 a 5.99 euro, DOOM a 4.99 euro e Yakuza Zero a 5,99 euro.