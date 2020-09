Prezzi giochi PS5: anche Godfall costerà 80 euro al lancio?

È di ieri la notizia che Godfall è finalmente entrato in fase Gold, e che quindi nulla lo fermerà dall'accompagnare PlayStation 5 al lancio fissato per il 12 novembre negli Stati Uniti d'America e il 19 novembre in Europa.

Subito dopo l'annuncio di Counterplay, la nota catena BestBuy - operante in USA, Canada e Messico - ha ufficialmente aperto i preordini delle edizioni Standard e Ascended, fissandole rispettivamente a 69,99 dollari e 99,99 dollari. Ad attirare la nostra attenzione è stato il prezzo della versione base: per le esclusive Sony Worldwide Studios per PS5 come Demon's Souls e Destruction All Stars, quei 69,99 dollari si sono tramutati in 79,99 euro in Europa, quindi tutto lascia presagire che accadrà lo stesso anche per Godfall. Attendiamo l'apertura dei preordini in Italia per la conferma.

L'aumento dei prezzi dei giochi PS5 rispetto a quelli dell'attuale generazione sembra essere diffuso, anche perché non si è verificato solo per le esclusive di cui sopra, ma anche per altri giochi terze parti come Call of Duty Black Ops Cold War, in preordine a 79,99 euro presso tutti i principali rivenditori.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Godfall verrà lanciato anche su PC. L'Ascended Edition comprende anche l'accesso dal primo giorno alla prima espansione di Godfall nel 2021 e una serie di contenuti digitali a tema oro, perlopiù sotto forma di skin per armi, armature e scudi.