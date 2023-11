Il prezzo delle azioni Nintendo schizza in borsa dopo l'annuncio del live action di Zelda

Dopo il recente annuncio del film live-action di The Legend of Zelda, il prezzo delle azioni di Nintendo è schizzato ai massimi degli ultimi due anni.

Il 7 novembre, prima che fosse diramata la notizia di un film sulle avventure di Link, il prezzo delle azioni della società giapponese si assestava su 6.382 Yen (circa 39 Euro).

Il giorno successivo, quando le borse hanno riaperto le negoziazioni, il prezzo è immediatamente aumentato, toccando punte del 6,7%. Al momento in cui scriviamo, si tratta di 6.780 Yen (42 euro circa). Si tratta del prezzo più alto registrato dal giugno 2021.

La notizia di un film di The Legend of Zelda sembra quindi essere stata accolta con entusiasmo dagli investitori, complice probabilmente anche la scia del successo del film di Super Mario, che - stando all'ultimo resoconto finanziario di Nintendo - ha aiutato anche nelle vendite dei giochi dedicati a Super Mario.

È possibile, dunque, che i mercati prevedano un andamento analogo anche per il live action di Zelda, che parte dai binari di una serie molto amata e di grande successo. Non bisogna dimenticare, inoltre, che il 2023 ha accolto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che ha rappresentato un ulteriore toccasana per i ricavi della casa di Kyoto.

Per adesso non ci sono troppe informazioni sul progetto, se non che sarà in collaborazione con Sony e che alla produzione prenderà parte Avi Arad, reduce da successi come Spider-Man: Across the Spider-Verse.