Il prezzo delle Cuffie Sony con batteria infinita in CADUTA LIBERA!

Sony INZONE H9 è un modello straordinario di cuffie gaming wireless, con Noise Cancelling, dotate di suono spaziale a 360° per il gaming, bassa latenza, batteria fino a 32 ore, microfono con braccio e tanto altro ancora. Ideale per chi fa dirette mentre gioca oppure si diverte insieme agli amici. Potrai pagarle il 20% in meno, solo 239,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Le cuffie sono davvero comode, con padiglioni morbidi e l'archetto che si aderisce bene alla testa, per un uso senza fastidi neppure dopo ore di utilizzo. Gli ampi e morbidi cuscinetti dell'archetto distribuiscono il peso in modo uniforme, mentre i cuscinetti in pelle riducono al minimo la pressione e garantiscono stabilità e isolamento acustico.

Funzione esclusiva: grazie al nuovo virtualizzatore per audio multicanale sentirai dove e quanto sono lontani i tuoi avversari.

Straordinaria poi la durata della batteria: fino a 32 ore di gioco no-stop con una singola carica, una ricarica rapida di 10 minuti offre fino a 60 minuti di gioco, oppure gioca durante la ricarica tramite il cavo USB esteso.

I tuoi followers, i tuoi amici di gioco e i tuoi avversari ti ascolteranno in modo forte e chiaro: ciò grazie al microfono flessibile e ribaltabile ed è modellato per essere avvicinato alla bocca ed è bidirezionale per i momenti frenetici. È anche certificato Discord.

