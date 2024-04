Il prezzo delle cuffie Turtle Beach è CROLLATO! Distinguiti dagli altri

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 hanno un design molto particolare, in total black ma con rifiniture in verde, a partire dal logo sui padiglioni. La batteria è stata migliorata per offrire oltre 24 ore di gioco. Con la ricarica rapida puoi usarlo oltre 8 ore in soli 15 minuti. Approfitta dello sconto del 33%, quindi paghi solo 59,98 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Le impostazioni sonore Superhuman Hearing di Turtle Beach consentono di sentire i suoni che, seppur tenui, possono risultare cruciali per le sorti di una partita. Puoi ascoltare tutti i rumori fondamentali come i passi dei nemici e la ricarica delle armi per avere la meglio sui tuoi avversari

L'acustica raffinata e gli altoparlanti da 50 mm sono ottimamente calibrati per garantire un audio preciso e immersivo.

Sono state altresì ottimizzate per fornire un suono surround immersivo con Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone.

I morbidi e comodi padiglioni, abbinati a un archetto leggero che ben si adatta alla forma della testa, rendono queste cuffie Turtle Beach per Xbox molto comodi da usare anche per molte ore.

Approfitta dello sconto del 33% e pagale solo 59,98 euro! Un prezzo forse irripetibile.

