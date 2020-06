Prezzo e design di PS5: PewDiePie critica la strategia di Sony

In uno dei suoi approfondimenti sulle notizie videoludiche più importanti degli ultimi giorni, il seguitissimo youtuber PewDiePie ha criticato apertamente Sony per il design di PS5 e la scelta di non annunciare il prezzo della console all'evento dell'11 giugno sui giochi nextgen.

Ripercorrendo le sorprese più interessanti che hanno caratterizzato lo show digitale di Sony, Felix "PewDiePie" Kjellbergha riflettuto sull'assenza di comunicazioni in merito al prezzo delle versioni Standard e Digital di PS5 per chiedersi "perchè non hanno detto quanto costerà? Stavolta non l'hanno fatto, eppure l'ultima volta quando hanno annunciato la PlayStation 4 erano così orgogliosi di svelarne anche il prezzo. Il fatto che non ci sia stato alcun reveal sul prezzo non è una buona notizia".

Il creatore di contenuti svedese si è poi soffermato sui reveal che hanno accompagnato la parte finale dell'evento di Sony e, riferendosi al video di annuncio del design di PS5, ha candidamente ammesso che per lui "come console sembra davvero brutta, non voglio mentirvi. Voglio dire, forse sarà più bella vedendola di persona ma non voglio essere quel tipo di persona che, prima ancora di vedere la reazione della gente a quell'annuncio, nasconde il proprio parere e non dice pubblicamente che quel design è proprio brutto".

E voi, come la pensate al riguardo? In attesa di ricevere un vostro giudizio attraverso il modulo dei commenti, vi lasciamo al nostro approfondimento sul design di PlayStation 5.