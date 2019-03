Prezzo di Google Stadia: ecco cosa ne pensa il CEO di Ubisoft

Secondo il CEO di Ubisoft Yves Guillemot, Google Stadia sarà complementare a PC e console: quale sarà allora il prezzo della piattaforma, del controller e dei videogiochi collegati al nuovo servizio di game streaming next-gen del colosso di Mountain View?

Nel rispondere a questa domanda postagli dalla redazione di GameSpot, l'amministratore delegato di Ubisoft ha dichiarato che "penso che avremo una moltitudine di modi (per accedere ai giochi e ai servizi, ndr). Potresti comprare il gioco interessato a prezzo intero o, eventualmente, potresti anche registrarti per giocare un'ora o due al giorno. Ci sono davvero un sacco di modi".

Nonostante la scelta del modello economico da adottare spetti solo ed esclusivamente a Google, Guillemot ha però sottolineato come Ubisoft, e altre aziende del settore, siano impegnate da tempo in una partnership con Big G: "Lavoriamo con Google ormai da molto tempo. La prima volta che siamo andati a vederli è stato sei anni fa, gettando le basi di quello che è stato il rapporto odierno. Abbiamo anche creato una joint venture con Square Enix per fare quel lavoro e occuparci di quella tecnologia".

Nel corso della presentazione di Google Stadia, l'azienda statunitense e i partner commerciali intervenuti durante il keynote della GDC non hanno svelato il modello economico che verrà utilizzato per offrire i nuovi servizi di game streaming. Anche sulle pagine del nuovo Google Stadia Store, d'altronde, non c'è alcun riferimento ai prezzi e agli eventuali piani in abbonamento che saranno proposti agli utenti per il lancio della console, del controller e dello stesso servizio di streaming videoludico, tutti previsti nel corso del 2019.