Quale sarà il prezzo di Nintendo Switch Lite in Europa?

Sappiamo che Nintendo Switch Lite uscirà in Europa il 20 settembre, ma quanto costerà la nuova console della casa di Kyoto? Per il momento l'azienda ha annunciato solamente il prezzo per il mercato americano mentre tutto tace per l'Europa.

Negli Stati Uniti Nintendo Switch Lite costerà 199 dollari (tasse escluse, variabili a seconda dello stato), difficile però aspettarsi un prezzo fissato a 199 euro in Europa. Con ogni probabilità nel nostro continente Switch Lite verrà venduta ad un prezzo compreso tra i 229 ed i 249 euro, non è escluso che il modello attualmente in commercio possa essere riposizionato con un price cut che porterà il prezzo ufficiale a 299 euro contro gli attuali 329 euro.

Il prezzo di 199 dollari verrà manutenuto anche per Nintendo Switch Lite Pokemon Spada e Scudo, edizione limitata personalizzata con loghi e colori dei due nuovi giochi Pokemon. Secondo voi, quanto costerà Nintendo Switch Lite in Europa? Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali in merito.