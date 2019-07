GameStop svela il prezzo di Nintendo Switch Lite in Italia

Ci siamo chiesti fino a poche ore fa quale sarebbe stato il prezzo di Nintendo Switch Lite in Europa, una risposta arriva ora dal sito di GameStop Italia, primo rivenditore nostrano a mettere in listino la nuova console della casa di Kyoto.

Sul sito GameStop.it hanno fatto la loro comparsa le pagine dedicate alle tre colorazioni di Switch Lite (grigio, turchese e giallo) con un prezzo fissato a 219.98 euro, leggermente più elevato rispetto ai 199 dollari (+ tasse) de listino americano.

Al momento il prodotto non risulta essere preordinabile dal sito, con ogni probabilità i preorder verranno aperti ufficialmente nelle prossime ore. Da segnalare il prezzo leggermente più alto della variante Nintendo Switch Lite Zacian & Zamazenta Edition (disponibile dall'8 novembre 2019), pari a 229,98 euro.

Nintendo Switch Lite sarà in vendita in tutto il mondo dal 20 settembre, questo modello si caratterizza per dimensioni e peso ridotti, schermo da 5.5 pollici con una maggior densità di pixel (a parità di risoluzione), controlli integrati e batteria capace di garantire un'autonomia leggermente superiore rispetto a quella che equipaggia la versione standard di Switch.