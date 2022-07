Il prezzo di Oculus Quest 2 aumenterà di 100 dollari per le versioni da 128 e 256GB

Dopo l'aumento del costo dell'abbonamento ad Amazon Prime, anche Meta ha ufficialmente annunciato che, a partire dal mese di agosto 2022, Meta Quest 2 sarà acquistabile ad un prezzo maggiore rispetto a quello attuale. Parliamo di un incremento di 100 dollari che va ad applicarsi ai modelli da 128 e 256GB del visore per la Realtà Virtuale.

Come testimonia il cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso, Meta Quest 2 costerà 399,99 dollari nella versione da 128GB e 499,99 dollari nell'edizione da 256GB. La decisione del colosso tecnologico sembra per il momento limitarsi al solo mercato nordamericano, e non c'è ancora alcuna comunicazione ufficiale riguardante il territorio europeo, dove peraltro il visore ha sempre presentato un preggio maggiorato rispetto ai paesi d'Oltreoceano. Per compensare l'"aggiustamento di prezzo", così come lo ha definito Meta, la compagnia ha deciso di includere nell'acquisto di Meta Quest 2 una copia omaggio di Beat Saber per un periodo di tempo limitato.

"Lo slancio della realtà virtuale è innegabile", ha dichiarato Meta. "Dal gaming passando per la produttività, il fitness e oltre, la realtà virtuale è diventata sempre più popolare poiché ha un impatto positivo sul modo in cui lavoriamo, giochiamo e ci connettiamo tra noi. Le persone hanno speso oltre $1 miliardo per le app Meta Quest, aiutando ad alimentare le attività degli sviluppatori mentre offrono i giochi e le esperienze che rendono eccezionale la realtà virtuale. Allo stesso tempo, i costi per realizzare e spedire i nostri prodotti sono aumentati. Adeguando il prezzo di Quest 2, possiamo continuare a far crescere il nostro investimento nella ricerca rivoluzionaria e nello sviluppo di nuovi prodotti che spingono l'industria della realtà virtuale a nuovi traguardi".

Meta Quest 2 è il dispositivo per la Realtà Virtuale di maggior successo di sempre con oltre 14,8 milioni di unità vendute dal lancio.