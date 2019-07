Il prezzo di PlayStation Classic continua a scendere negli Stati Uniti

Il prezzo di PlayStation Classic continua a calare mese dopo mese: in particolare diverse catene americane come Best Buy stanno vendendo la mini console Sony a soli 24.99 euro, a fronte di un prezzo di listino fissato a 59.99 dollari.

Simile la situazione in Europa, dove il prezzo iniziale (99.99 euro) è calato progressivamente nel corso degli ultimi mesi, passando prima a 59.99 euro e poi a 39.99 euro, fino alla super offerta dei PlayStation Days of Play di giugno, che ha visto PlayStation Classic in vendita a 29.99 euro in tutta Italia (e in molti paesi europei) per una settimana.

La micro console Sony non ha riscosso il successo commerciale sperato probabilmente di una lineup non sempre a fuoco, incapace di accontentare il grosso pubblico. In ogni caso questo apparente insuccesso non ha frenato la voglia di mini console retrò: a settembre vedremo sugli scaffali il Mega Drive Mini mentre entro fine anno arriveranno il PC Engine Mini e C64 Maxi.