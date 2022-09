Il prezzo di PS5 è aumentato, ma non negli Stati Uniti: come mai?

Durante una chiacchierata via email con Polygon, Daniel "ZhugeEX" Ahmad, noto analista di Niko Partners, ha detto la sua in merito alla spinosa questione dell'aumento di prezzo di PlayStation 5 applicato in alcuni mercati selezionati, tra cui l'Italia, il Regno Unito e il Giappone, ma non negli Stati Uniti d'America.

In un comunicato ufficiale del 25 agosto 2022, Sony ha spiegato che il rincaro si è reso necessario a causa del complicato scenario economico globale e dell’alto tasso di inflazione. Adesso, dalle nostre parti i due modelli di PlayStation 5 costano 50 euro in più rispetto al lancio, mentre i nostri colleghi videogiocatori britannici sono costretti a sborsare 30 sterline in più. Andrà anche peggio ai giapponesi, che dal 15 settembre vedranno incrementi fino a 78 euro (al cambio).

Oltre ai paesi citati finora, l'aumento ha interessato anche Cina, Australia, Messico e Canada, ma ha risparmiato gli Stati Uniti d'America. Come mai? Secondo Ahmad, è tutto merito dell'attuale forza del dollaro: "Un aumento del prezzo negli Stati Uniti è improbabile a causa della forza del dollaro statunitense" in rapporto alle altre valute, ha affermato l'analista. Inoltre, gli USA rappresentano attualmente il mercato più grande per Sony, nonché uno dei più competitivi in assoluto, dunque un rincaro sarebbe altamente rischioso da quelle parti. Secondo i dati raccolti da Niko Partners, la richiesta di PS5 continua ad essere elevata (e superiore all'offerta) ovunque, dunque Sony dovrebbe ugualmente riuscire a centrare gli obiettivi di vendita nei mercati non-USA nonostante l'aumento di prezzo.

Michael Pachter, tuttavia, la pensa in modo un po' differente da Ahmad. Secondo l'analista di Wedbush Securities, "se Sony avesse la possibilità di aumentare il prezzo in USA, la coglierebbe subito, anche se è un'idea davvero STUPIDA", dunque spera che abbiano "imparato la lezione" dopo le lamentele dei clienti residenti nei mercati più sfortunati. Pachter ha poi fatto notare che Sony ha fatto anche altre cose che si sono rivelate "impopolari", come l'abbandono dei grandi palchi come l'E3 e l'incremento del prezzo dei giochi, che su PS5 ora partono da 79,99 euro (69,99 dollari in USA).