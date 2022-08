Il prezzo della PS5 aumenterà? Ipotesi e teorie, parliamone

Non è un momento d'oro per Sony, nonostante PS5 abbia raggiunto quota 21 milioni di console distribuite, i profitti di PlayStation sono scesi del 37% e questo ha portato anche ad un calo del 7% del titolo sul mercato azionario alla Borsa di Tokyo.

La compagnia giapponese si sta scontrando con problemi di produzione e distribuzione di PS5 e con un coinvolgimento dei giocatori in ribasso e internamente Sony sta lavorando per risolvere questi problemi. Sappiamo che dal prossimo autunno la produzione di PlayStation 5 dovrebbe essere intensificata e con l'arrivo di nuovi giochi le vendite software dovrebbero aumentare, in particolare grazie al lancio di un colosso come God of War Ragnarok atteso per il 9 novembre.

Nei giorni scorsi si è anche parlato di un possibile aumento di prezzo di PS5, ipotesi che il CFO di Sony, Hiroki Totoki, non ha smentito direttamente, limitandosi a dichiarare che "riguardo ad un potenziale aumento di prezzo di PS5, al momento non c'è nulla di specifico che posso condividere."

E' davvero ipotizzabile quindi che il prezzo di PS5 possa aumentare nei prossimi mesi? La stessa Sony ha aumentato recentemente il prezzo di molti prodotti della sua lineup come fotocamere, lettori Blu-Ray, sistemi Home Theater, cuffie, speaker e televisori.

Il prezzo di Meta Quest 2 aumenterà di 100 dollari, questo perché i costi di produzione e distribuzione sono aumentati sensibilmente a causa di numerosi fattori tra cui la pandemia, l'inflazione, la carenza di semiconduttori e ovviamente l'aumento del costo delle materie prime e del carburante necessario per trasportare i prodotti in tutto il mondo.

In un simile scenario, possiamo ipotizzare un cambio di prezzo per PlayStation 5? Si tratterebbe di una sorta di "unicum" per quanto riguarda le console da gioco, prodotti che solitamente nel corso degli anni subiscono un calo di prezzo anziché un ritocco verso l'alto. Uno scenario dunque inedito (o quasi) e se è vero che è più volte capitato di imbattersi in prezzi più alti in Italia (pensiamo ai 409.99 euro di PS4 PRO oppure ai 329 euro di Nintendo Switch contro i 299 dollari americani), è difficile pensare a cosa potrebbe accadere in caso di aumento del listino "in corsa" per un prodotto nel pieno del suo ciclo vitale.

Ribadiamo come casi simili siano piuttosto comuni nel mondo dell'elettronica di consumo (pensiamo al prezzo degli iPhone, lievitato di anno in anno, così come degli smartphone Samsung o di altri produttori) ma sono più rari per quanto riguarda le console. Oltretutto non sappiamo a quanto potrebbe corrispondere un possibile aumento: 20 euro, 50 euro, 80 euro, 100 euro?

Al momento è difficile fare una previsione, da tempo però si parla di una nuova PS5 in arrivo con Sony al lavoro su un restyling estetico e sulle consuete migliorie hardware per ottimizzare i consumi e offrire una console più aggiornata per quanto riguarda design e progettazione tecnica. Potrebbe essere questa "la scusa" per aumentare il listino di PlayStation 5?

E voi cosa ne pensate, il prezzo di PS5 aumenterà davvero o resterà invariato? E come reagirà il pubblico di fronte ad un possibile aumento del listino della console Sony?