Il Prezzo di PS5? Peter Rubin condivide ulteriori commenti di Mark Cerny

In seguito alla pubblicazione di queste informazioni, la Community videoludica ha iniziato ad interrogarsi sul possibile prezzo di lancio della nuova console , dando il via ad un nutrito elenco di speculazioni e riflessioni in merito. In risposta, l'autore del pezzo apparso su Wired, Peter Rubin , ha deciso di condividere tramite il proprio account Twitter ufficiale alcuni dettagli ulteriori sull'argomento. Come potete verificare nei cinguettii disponibili in calce alla news, il giornalista ha infatti pubblicato alcuni ulteriori brevi estratti dalle trascrizione dell'intervista a Cerny . Da questi emerge che, interrogato da Rubin sul prezzo di vendita di PS5 in relazione ad un tradizionale "range di prezzo di lancio generale", Cerny ha fornito la seguente risposta: "Credo che saremo in grado di pubblicarla ad un SRP [suggested retail price - prezzo di vendita suggerito] che risulterà accattivante per i giocatori alla luce del suo set di feature avanzate". Alla domanda "Significa che potrebbe costare un po' di più ma che per quello che avrai ne varrà la pena?", Cerny ha risposto: "È tutto ciò che che posso dire in proposito". Su questo fronte, dunque, Sony non sembra ancora desiderosa di mostrare tutte le proprie carte. Del resto, come già detto, Playstation 5 non esordirà quest'anno e di conseguenza vi sarà ampio margine di tempo per condividere anche questo tipo di informazioni sulla nuova console. In attesa di ulteriori approfondimenti, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale video dedicato a Playstation 5 , all'interno del quale abbiamo raccolto tutte le novità più recenti sulla console next-gen .

So: this didn't make it into my PlayStation story, but given how much people are speculating about the Sony console's price (esp given the SSD/chip combo), thought I should probably give a tiny little bit of interview transcript on it. (1/2) — Peter Rubin (@provenself) 16 aprile 2019

Me: There's always been a general range of launch pricing. Will the next console hew to that range?@cerny: I believe that we will be able to release it at an SRP [suggested retail price] that will be appealing to gamers in light of its advanced feature set.



