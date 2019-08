Prezzo di PS5: un sondaggio rivela quanto siamo disposti a spendere per la console Sony

Il prezzo di PS5 a 900 euro fissato per il preordine della console in Svezia ha alimentato un acceso dibattito tra i videogiocatori di tutto il mondo. I curatori del portale tedesco CHIP hanno così deciso di interpellare direttamente i fan PlayStation per scoprire quanto sono disposti a spendere per l'acquisto di PS5.

Gli appassionati di videogiochi che hanno deciso di partecipare al sondaggio indetto dalla redazione di CHIP sono stati circa 6.000, un campione piuttosto ampio e, per questo, rappresentativo dell'intera community di fan del Monolite Nero. Il quesito posto da CHIP.de è stato piuttosto semplice: qual è la cifra massima che spenderesti per acquistare una PS5?

In base al responso offerto dalla maggior parte degli appassionati PlayStation interpellati dai giornalisti del rinomato portale tecnoludico tedesco, il prezzo di lancio ideale di PS5 dovrebbe essere di 600 euro: in una forbice teorica che va dai 100 ai 1.000 euro, la maggior parte degli utenti che hanno partecipato al sondaggio si sono detti disposti a spendere fino a 600 euro pur di accaparrarsi al lancio una fiammante PlayStation 5.

La formula scelta dagli autori di CHIP per sottoporre il quesito ai propri lettori non prevedeva risposte libere né tantomeno la possibilità di indicare il proprio prezzo ideale per PS5: il target dei 600 euro, da questo punto di vista, potrebbe rappresentare più un'indicazione sul crescente desiderio della community di lanciarsi quanto prima nella next gen (come sottolineato dal calo di vendite di PS4) piuttosto che la reale volontà di spendere una cifra così elevata per l'acquisto di una console come PS5 che, data la concorrenza di Microsoft con Xbox Scarlett, pur essendo così desiderata dai fan dovrebbe essere venduta a un prezzo compreso tra 400 e 500 euro.