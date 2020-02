Prezzo di PS5: Sony ammette che 'è difficile discuterne in questo momento'

I sede di presentazione degli ultimi dati finanziari di Sony, i vertici del colosso tecnologico giapponese ci hanno offerto un nuovo, importante aggiornamento sul progetto di PS5 con delle dichiarazioni riguardanti il prezzo di lancio della console nextgen.

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti il CFO di Sony Hiroki Totoki ha confermato la volontà della compagnia di assicurare una "transizione senza intoppi" da PS4 a PS5 e ha fornito delle interessanti precisazioni sul prezzo di PlayStation 5.

Affrontando l'argomento, Totoki ha riferito agli azionisti di Sony che "ciò che non è molto chiaro e visibile è che in questo spazio siamo in competizione, quindi è molto difficile discutere di qualcosa come il prezzo in questo momento".

Il Chief Financial Officer di Sony sottolinea inoltre come "a seconda del livello dei prezzi, potremmo dover determinare la campagna promozionale legata alla distribuzione della console e quali costi dover sostenere. Ma quando ho detto che ci impegneremo per una transizione graduale, intendevo che sceglieremo sicuramente l'approccio ottimale e che proveremo a mantenere il miglior equilibrio in modo da rendere redditizia PS5 nel corso di tutto il ciclo vitale del prodotto".

Dietro alla mancanza di informazioni esaustive di Sony sul prezzo di PS5, quindi, ci sarebbe la volontà dell'azienda nipponica di valutare con estrema attenzione le oscilazioni di mercato nei costi di produzione e promozione della console da qui a Natale 2020, così come il prezzo scelto da Microsoft per lanciare Xbox Series X nel medesimo periodo, senza contare le future contromosse di Nintendo con Switch (e Switch Pro?) e l'evoluzione della piattaforma in game streaming di Google Stadia.