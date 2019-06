Michael Pachter: il prezzo di PS5 e Xbox Scarlett sarà di 399 dollari

Lo scoppiettante E3 2019 a cui abbiamo assistito in questi giorni ha aperto una finestra sulla next-gen ma, purtroppo, non ha chiarito uno degli aspetti più importanti della futura generazione di console Sony e Microsoft, ossia il prezzo di PS5 e Xbox Scarlett.

Il dibattito sul prezzo di lancio delle piattaforme next-gen alimentato dai dubbi emersi durante fiera videoludica di Los Angeles offre perciò a Michael Pachter l'occasione perfetta per dire la sua sull'argomento.

Interpellato dalla redazione di GamingBolt, il famoso analista di Wedbush Securities ha spiegato che "le specifiche delle due console suggeriscono che avranno un prezzo di 500 circa. Eppure, ho il presentimento che Microsoft annuncerà di voler vendere Xbox Scarlett a 399 dollari, inducendo Sony a seguire l'esempio".

Nelle settimane che hanno preceduto la kermesse videoludica californiana, sia Microsoft che Sony hanno ribadito la volontà di offrire le proprie console ad un prezzo attraente e che quest'ultimo sarebbe stato un fattore importante per tutti i futuri acquirenti, come dimostrano gli sforzi compiuti dai due colossi nel garantire la retrocompatibilità piena con i giochi di questa e delle passate generazioni videoludiche dei rispettivi sistemi casalinghi.

In una precedente intervista, lo stesso Pachter ha ritenuto folle l'assenza di Sony dall'E3 2019 ma che sarebbe tornata con una sua conferenza per l'E3 2020, la cui data di apertura è stata appena annunciata: che sia perciò quella la vetrina mediatica scelta dai vertici delle divisioni Xbox e PlayStation per svelare il prezzo di PS5 e Xbox Scarlett?