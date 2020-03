Prezzo di PS5 e Xbox Series X: entrambe costeranno meno di 500 euro, afferma un analista

Discutendo del prezzo di PS5 e Xbox Series X con la redazione di TrueAchievements, l'analista Steven Bailey di Omdia ha spiegato perchè, in base all'esperienza maturata da lui e dal suo team, le console nextgen di Sony e Microsoft non costeranno al lancio più di 500 euro/dollari.

Anche alla luce delle elevate specifiche di PS5 e Xbox Series X, il Senior Analyst di Omdia si dice certo del fatto che "il prezzo ideale per entrambe le console oscillava già tra i 400 e i 500 dollari, e questo perchè quello dei 500 dollari è un ostacolo psicologico davvero importante. Penso perciò che i produttori (della componentistica interna delle console, ndr) sceglieranno di assorbire eventuali costi aggiuntivi piuttosto che rischiare di superarli".

Dietro al ragionamento di Bailey c'è la logica constatazione che "spingere gli utenti a passare alla propria piattaforma conta più che farli spendere nel breve termine, è la loro fidelizzazione sul lungo periodo che permette a queste aziende di raggiungere un profitto e fare soldi". Lo stesso analista di Omdia riflette poi sull'eventualità del lancio futuro di una versione economica di PS5 e Xbox Series X: "Le console sono spesso disponibili in range ipotetici di prezzo, quindi se l'edizione da 500 dollari risulterà fuori dalla portata degli utenti, probabilmente verrà lanciata una versione più 'semplice' ed economica. A garantire un accesso di massa alle prossime console potrebbero essere le varianti meno costose della prossima generazione di hardware, anche se non immediatamente, magari con delle versioni dedicate al game streaming o ai soli giochi in digitale".