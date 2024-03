Il prezzo di Skull and Bones continua a scendere a meno di un mese dal lancio

Uscito il 16 febbraio scorso, Skull and Bones sta già vedendo il suo prezzo calare fortemente presso alcuni rivenditori inglesi e americani, che hanno abbassato il costo di listino anche di 25 dollari in alcuni casi.

Nello specifico, la catena Best Buy negli Stati Uniti vende ora il gioco a 44.99 dollari mentre in Gran Bretagna la catena Hit propone Skull and Bones al prezzo di 49.85 sterline, in entrambi i casi un prezzo sensibilmente inferiore rispetto ai 69.99 dollari/69.99 sterline del day one.

Skull and Bones doveva essere il primo gioco Ubisoft da 70 dollari, ma è stato preceduto da Avatar Frontiers of Pandora uscito lo scorso mese di dicembre e venduto allo stesso prezzo al day one. Ubisoft si è detta soddisfatta del lancio di Skull and Bones ed ha da poco annunciato i contenuti della Stagione 1, anche se secondo un report Skull and Bones avrebbe meno di un milione di giocatori attivi, dato questo mai confermato dal publisher.

Il gioco piratesco di Ubisoft ha ricevuto una tiepida accoglienza dalla stampa internazionale e anche la nostra recensione di Skull and Bones parla di un titolo non sempre a fuoco anche se ovviamente la sopravvivenza del progetto dipenderà unicamente dalle capacità degli sviluppatori di proporre nuovi contenuti capaci di coinvolgere la community.