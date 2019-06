Il prezzo di Xbox Scarlett sarà annunciato presto, promette Microsoft

A margine della conferenza E3 2019 di Microsoft, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha discusso dell'annuncio di Project Scarlett e offerto un importante chiarimento sulle tempistiche che la casa di Redmond intende seguire nello svelare il prezzo della propria console next-gen attesa al lancio a fine 2020.

Durante un evento in streaming organizzato su Mixer da Microsoft nel corso della fiera di Los Angeles, Spencer ha affrontato l'argomento Xbox Scarlett e affermato che "il prezzo sarà importante. Chiaramente, il prezzo è una di quelle cose che la gente vuole conoscere, e visto che stiamo cercando di valutare il costo dei componenti tecnologici che stanno arrivando, vogliamo capire quale potrebbe essere il prezzo che avranno quei componenti il prossimo anno".

Pur affermando di non conoscere ancora il costo di componenti come le CPU Zen 2, gli SSD iper veloci, le memorie GDDR6 e le GPU AMD Navi che verranno utilizzate per dare forma alla nuova console Microsoft e ambire (molto probabilmente senza riuscirci) allo standard 8K e 120Hz, l'uomo a capo della divisione Xbox ci tiene però a sottolineare che "abbiamo già in mente un prezzo e penso che ci atterremo a quello, ma vogliamo essere sicuri che tutto sia al posto giusto per raggiungere quel target. Quindi sì, la nostra intenzione è quella conoscere quanto prima il prezzo della console e di annunciarlo appena possiamo, in modo tale che le persone possano prendere queste decisioni".

Nei giorni scorsi, il noto analista di Wedbush Securities Michael Pachter ha ritenuto altamente probabile l'eventualità che Microsoft e Sony decidano di fissare il prezzo di PS5 e Xbox Scarlett a 399 dollari, magari scegliendo di vendere in perdita le proprie console next-gen nella speranza di rientrare quanto prima dei costi di produzione grazie all'aumento della base installata. L'annuncio della retrocompatibilità totale con i giochi delle precedenti console andrebbe proprio in questa direzione e suggerirebbe, appunto, la volontà delle due aziende di commercializzare PS5 e Xbox Scarlett ad un prezzo relativamente contenuto.