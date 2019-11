Prezzo di Xbox Scarlett e la competizione tra Project xCloud e gli altri servizi streaming

Quanto costerà Xbox Scarlett? Ad oggi Microsoft non ha annunciato il prezzo della console ma Phil Spencer sembra avere le idee chiare a riguardo e molte discussioni interne hanno portato ad una scelta ben precisa per quanto riguarda la direzione da seguire.

Intervistato da Eurogamer.net nei giorni dell'X019, il responsabile della divisione Xbox fa sapere che Microsoft "non ha intenzione di ridurre la potenza o limitare le prestazioni di Xbox Scarlett per contenere i costi ed avere così un prezzo finale più basso". Questo non vuol dire però che la casa di Redmond non terrà in considerazione il fattore prezzo, tanto che lo stesso Spencer ribadisce di aver imparato la lezione con Xbox One: "quando siamo usciti, Xbox One costava 100 dollari in più della concorrenza ed era anche meno potente. Decisamente non ripeteremo questo errore, stiamo cercando di bilanciare al meglio entrambi gli aspetti, fondamentali per avere successo."

Tramite le pagine di GamesIndustry.biz invece Kareem Choudhry, VP della divisione Cloud Gaming di Microsoft, parla di Project xCloud e del suo ruolo sul mercato: "siamo concentrati sui clienti e sui giocatori, non siamo impegnati a guardarci le spalle dalla concorrenza. Puntiamo sulle tre C, contenuto, community e Cloud. Abbiamo una piattaforma basata su Azure presente in più di trenta paesi con una copertura incredibile, inoltre abbiamo contenuti esclusivi grazie a Game Pass e possiamo contare sulla presenza di una community in fermento."