Il prezzo di Xbox Series X/S e Game Pass aumenterà anche in Europa? Parliamone

La scorsa estate, Sony ha dato il via alla danza dei rincari, aumentando il prezzo di PS5 e PS5 Digital di 50 euro, a seguire publisher come Ubisoft hanno aumentato di 10 euro il prezzo dei giochi e non è un mistero che il costo di molti abbonamenti digitali (pensiamo a DAZN o Netflix) abbia subito degli aumenti nel corso del tempo.

E' di oggi la notizia che Microsoft ha aumentato di 5.000 yen il prezzo di Xbox Series X/S in Giappone... sarà solo il primo passo verso una serie di aumenti a livello globale per i prodotti della famiglia Xbox?

Microsoft dal canto suo ha escluso l'ipotesi di aumenti nel breve periodo, tuttavia Phil Spencer ha definito inevitabili gli aumenti di prezzo e gli analisti sono concordi nell'affermare che in futuro il costo di Xbox Series X/S e del Game Pass aumenterà, tuttavia bisogna ribadire come la decisione di Microsoft riguardi per ora il solo mercato giapponese, in forte crisi economica e con una inflazione fortissima che ha ridotto notevolmente il potere di acquisto dei consumatori.

Alzare i prezzi in un momento di crisi non è forse la scelta giusta ma inevitabile per continuare a generare profitti in alcuni mercati che presentano condizioni economiche difficoltose. Per tornare alla domanda iniziale, i prodotti Xbox aumenteranno di prezzo anche in Europa? Difficile dirlo, gli aumenti sembrano inevitabili sulla lunga distanza e gli analisti si chiedono "quando" avverrà, anziché "se" avverrà, ribadiamo però come sia difficile ipotizzare scenari precisi, sopratutto in Europa dove ogni paese ha una situazione economica differente.

E voi cosa ne pensate? Xbox Series X, Xbox Series S e il Game Pass sono destinati ad aumentare di prezzo nel 2023 o Microsoft manterrà i prezzi attuali ancora a lungo?