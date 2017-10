Pride Run: primo teaser, immagini e artwork del gioco di IV Productions

è un nuovo progetto tutto italiano nato dalla mente di, fondatore di. Si tratta di un "" dove il giocatore controllerà i vari gruppi del corteo corteo usando delle combo, che dovranno essere eseguite a ritmo di musica.

Ma come nasce esattamente Prid Run? Ce lo racconta Ivan Venturi:

"Tutto inizia l’11 ottobre del 2016. Sono in auto, una delle rare volte in cui mi ci trovo, imbottigliato nel traffico della tangenziale di Bologna. Guidando poco, per me l’essere fermo nel traffico diventa quasi una condizione iniziatica, in cui mi trovo inscatolato con me stesso e propenso alla creatività e alle idee folli. Sto ascoltando la radio...

L’11 ottobre è il Coming Out Day, ovvero il giorno dedicato al coming out ovvero l’orgogliosa dichiarazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere. Sento parlare il presidente del Cassero di Bologna, Vincenzo Branà, che introduce queste interviste fatte a ragazzi e ragazze LGBTQI che raccontano il loro coming out. Rimango colpito da queste voci serene che raccontano quanto sia stato per loro inaspettatamente facile condividere con i genitori e gli amici, una parte importante della loro identità.



È davvero importante per un ragazzo o una ragazza adolescente capire e accettare subito se stessi e la propria sessualità, che è fattore determinante del proprio carattere e della propria esistenza.

E quante persone conosco che, nella loro ignoranza, considerano ancora le differenze relative alla realtà LGBTQI un problema! Quando ho partecipato al Pride con la mia famiglia, coi miei figli, e mi sono divertito, ho ballato di brutto in quella che è una delle parade più cool in assoluto.

Penso che sarebbe bello fare un videogioco che mostri la bellezza di tutto questo e che faccia capire che non c’è proprio niente di sbagliato in questa bellezza.



Complice il fatto che sono produttore di un videogioco in cui si controlla una folla di manifestanti (o la polizia contro di essi), tale Riot Civil Unrest, mi viene un’idea...

Voglio fare il gioco sul Gay Pride. Voglio fare Pride Run."

Pride Run entrerà in fase alpha all'inizio del 2018, maggiori dettagli sulla pagina Facebook del gioco. In apertura della notizia trovate il primo teaser del gioco mentre in calce sono riportati alcuni screenshot e artwork di Pride Run.