Prime informazioni e immagini per Sekiro: Shadows Die Twice

Dopo essere apparso con un misterioso teaser agli scorsi Game Awards, Sekiro: Shadows Die Twice si è finalmente mostrato in azione all'E3 2018. Il nuovo titolo di From Software e Activision riceve ora numerose nuove informazioni con cui i fan di Dark Souls e Bloodborne (e Tenchu) possono soddisfare la propria curiosità.

"La tua morte non arriverà così facilmente. Presentiamo Sekiro: Shadows Die Twice, una nuova esperienza di gameplay fantastica, oscura e distorta dagli sviluppatori di FromSoftware, creatori di Bloodborne e della serie di Dark Souls", recita il comunicato di Activision.

"Diretto da Hidetaka Miyazaki, Sekiro: Shadows Die Twice è un action-adventure in terza persona con elementi RPG. Il gioco single player vi mette nei panni di un tenace guerriero il cui compito è salvare il proprio maestro, un giovane lord discendente di un'antica stirpe sanguigna, e vendicarsi dei propri acerrimi nemici".

Il titolo sarà ambientato in una versione rivisitata del Giappone del 1500, mentre il protagonista sarà un cosiddetto "one-armed wolf", una guerriero sfigurato e caduto in disgrazia ora salvato dall'oblio della morte. Per quanto riguarda il gameplay, viene assicurata la presenza di imponenti nemici, la possibilità di sfruttare il level design verticalmente, e di utilizzare le proprie abilità sia per l'approccio stealth che quello "testa a testa". In generale, il combattimento sarà caratterizzato da un ritmo particolarmente veloce, probabilmente ancora più rapido di quello di Bloodborne. L'esplorazione tornerà ad essere un elemento cardine per chi vorrà scoprire personaggi, zone e nemici segreti, mentre la difficoltà sarà come da tradizione tarata verso l'alto.

In calce alla notizia trovate la prima galleria di immagini tratte dal gioco. Shadows Die Twice uscirà nei primi mesi del 2019 su PC, PS4 e Xbox One.