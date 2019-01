Prima offerta di GameStop per il 2019: 30% extra di supervalutazione sull'usato

GameStop Italia lancia una nuova offerta, la prima del 2019, relativa alla supervalutazione dei giochi usati per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Fino al 13 gennaio, la catena offrirà una supervalutazione extra del 30% su tutti gli usati riportati in negozio: "Supervalutazione del 30% rispetto alla normale valutazione a sistema. I giochi dovranno essere completi di custodia e libretto. L’importo potrà essere speso subito o caricato su Gift Card GameStop. Alcune limitazioni potranno essere applicate."

Maggiori dettagli sono disponibili in negozio, la promozione è valida in tutti gli store, la lista dei giochi aderenti alla promozione non è stata resa nota, il consiglio è quello di recarvi nel punto vendita più vicino e far valutare i singoli titoli, così da poter usufruire subito dell'extra valutazione del 30% sui vostri giochi.