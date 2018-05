Prima di Tokyo Mirage Sessions #FE, Nintendo pensò ad un crossover Fire Emblem e Pokémon

Come rivelato in una recente intervista dal producer Hitoshi Yamagami e dal director Kaori Ando, Nintendo pensò in passato di unire i franchise di Pokémon e Fire Emblem.

A quanto pare, fu la stessa Ando a tirar fuori l'idea di realizzare un crossover tra Pokémon e Fire Emblem.

"Cinque anni fa, Ms. Ando propose un piano per un crossover, dicendo: "Sapete, penso che le regole di Fire Emblem e Pokémon siano piuttosto compatibili", ha dichiarato Yamagami. "Per quanto io concordassi con lei, coincidenza volle che il team Pokémon avesse già gettato le basi per quello che sarebbe poi divenuto Pokémon Conquest [crossover tra Pokémon e Nobunaga no yabō]".

La Ando non si arrese, però, e dopo una settimana si fece avanti con gli sviluppatori di Atlus, con cui avrebbe voluto imbastire questo ambizioso progetto. Al tempo, la software house era tuttavia in una fase di cambiamenti interni, i quali resero impossibile instaurare una collaborazione stabile con Nintendo. Due anni più tardi, le due parti si riavvicinarono e diedero effettivamente vita ad un progetto crossover: Tokyo Mirage Sessions #FE, che univa gli universi di Fire Emblem e Shin Megami Tensei, lasciando quindi da parte la serie di Pokémon.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere un crossover tra questi due celebri franchise Nintendo?