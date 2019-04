La Primavera in God of War, Horizon, KH3 e altri: Sony seleziona i migliori scatti in-game

La primavera è ormai nel suo pieno splendore e Sony ha deciso di celebrare la nuova stagione rendendola protagonista dell'ultima edizione del contest di fotografia in-game Share of the Week,

Senza limiti o vincoli legati alla rappresentazione di un gioco specifico, i giocatori attivi su Playstation 4 si sono sbizzarriti, focalizzando la propria attenzione su di un ampio numero di titoli. Tra questi troviamo esclusive quali God of War, che ha proprio recentemente festeggiato il suo primo anniversario, o Horizon: Zero Dawn. Presenti nella selezione di immagini vincitrici anche giochi multipiattaforma, come Kingdom Hearts 3, Far Cry New Dawn, Ghost Recon: Wildlands o Assassin's Creed Odyssey, di cui è ormai imminente l'esordio del primo episodio dell'espansione Il Destino di Atlantide. Come di consueto, trovate tutti gli scatti in-game selezionati come i più meritevoli direttamente in calce a questa news: qual è il vostro preferito?



Il Playstation Blog ci anticipa inoltre il tema della prossima edizione del contest fotografico. Fino al 24 aprile, gli aspiranti fotografi in-game attivi su Playstation 4 e Playstation 4 Pro potranno nuovamente dedicarsi alla natura. Tema scelto da Sony per il nuovo Share of the Week sono infatti le creature animali: siamo certi che i giocatori sapranno nuovamente stupirci!