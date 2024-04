Primavera da Player: migliori esclusive PS4 e PS5 in sconto, qui si risparmia alla grande

Fino al 28 aprile i giochi PlayStation costano meno! Sony lancia l'iniziativa Primavera da Player con tanti titoli esclusivi per PS5 e PS4 in vendita a prezzo ridotto fino ad esaurimento scorte. Ecco le migliori offerte che potete trovare ora su Amazon!

Horizon Forbidden West

VAI SUBITO ALL'OFFERTAParticolarmente conveniente è la versione PlayStation 4 della seconda avventura di Aloy, che può essere aggiornata gratuitamente all'edizione PS5. L'edizione fisica standard non include bonus di nessun tipo ma solamente il gioco completo.

Gran Turismo 7

VAI SUBITO ALL'OFFERTALa versione PS5 del gioco di corse Polyphony Digital è in offerta a meno di 50 euro, un super prezzo che vi permetterà di acquistare uno dei racing game più acclamati degli ultimi anni. Impossibile perderselo!

God of War Ragnarok

VAI SUBITO ALL'OFFERTABastano 39.98 euro per portarsi a casa God of War Ragnarok, l'acclamata avventura di Kratos e Atreus. Se amate le atmosfere norrene, qui troverete pane per i vostri denti!

Marvel's Spider-Man Miles Morales

VAI SUBITO ALL'OFFERTAIl gioco "di mezzo" della serie Marvel's Spider-Man, una avventura in solitaria per Miles Morales che saprà divertirvi se siete amanti delle gesta del supereroe Marvel. Volteggiare per New York non ha prezzo... e in questo caso costa anche poco!

The Last of Us Remastered

VAI SUBITO ALL'OFFERTAE se vi dicessimo che potete acquistare The Last of Us Remastered a meno di 10 euro, ci credereste? 9.98 euro per la precisione, ottimo prezzo per questo pacchetto che include il gioco originale e il DLC Left Behind dedicato al passato di Ellie.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?