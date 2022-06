Prime Day: disponibili da oggi i primi 25 Giochi Gratis per PC, scaricateli subito

Fervono i preparativi per l'attesissimo Prime Day del 12 e 13 luglio: in vista dei due giorni di sconti più pazzi dell'anno, Amazon ha ben pensato di offrire un corposo antipasto a tutti i giocatori PC iscritti a Prime Gaming.

A ben pensarci, più che un antipasto è una vera e propria abbuffata. A partire da oggi 21 giugno fino a mercoledì 13 luglio se siete abbonati a Prime Gaming (anche incluso in Amazon Prime) potete riscattare e aggiungere gratis alla vostra raccolta la bellezza di ben 25 giochi indipendenti per PC. Stiamo parlando di:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Alcuni dei giochi sopraelencati erano già stati regalati nei mesi scorsi agli abbonati, altri invece debuttano nel servizio per la prima volta. Potete riscattarli comodamente dirigendovi a questo indirizzo, effettuando il login con il vostro account iscritto a Prime Gaming e cliccando su "Riscatta" su ogni singolo gioco di vostro interesse.

Questi 25 giochi fungono da apripista alla portata principale prevista per il vero e proprio Prime Day del 12 e 13 luglio, quando potrete riscattare gratis anche giochi del calibro di Mass Effect Legendary Edition, GRID Legends, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Knight - Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II - Jedi Outcast e Star Wars Republic Commando.