In attesa del Prime Day, nuovi sconti Amazon sui migliori videogiochi

L'attesissimo Amazon Prime Day 2019 si terrà a luglio, in attesa di scoprire la data precisa, il noto sito di eCommerce lancia una nuova serie di sconti e offerte sui migliori videogiochi per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Tra i videogiochi ora in offerta troviamo MotoGP 19 a 49.98 euro, Marvel's Spider-Man a 32.90 euro, Kingdom Hearts 3 a 29.99 euro, GTA V a 19.99 euro, Rainbow Six Siege a 13.99 euro e Assassin's Creed Origins a 22.99 euro.

Sconti Videogiochi Amazon

Le offerte indicate sono valide solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati dunque approfittatene prima che i prodotti vadano sold out, situazione che si verifica con estrema frequenza durante i giorni di offerte.