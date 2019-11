Le prime due ore di Luigi's Mansion 3 in compagnia di Cydonia e Chiara!

Ormai dovreste esservi abituati alla presenza di Cydonia di Pokémon Millenium tra le pagine e sugli schermi di Everyeye. Dopo averci parlato in maniera estensiva degli ormai imminenti Pokémon Spada e Scudo, è tornato per giocare a Luigi's Mansion 3, ultima eccellente esclusiva di casa Nintendo.

Nella giornata di ieri, Cydonia e Chiara - quest'ultima alla sua prima apparizione in diretta - hanno affrontato assieme le prime due ore della campagna di Luigi's Mansion 3 sul canale Twitch di Everyeye. I due hanno così colto l'occasione per mostrarci le meccaniche cooperative della produzione - che prevede il controllo di Gommiluigi da parte del secondo giocatore - e per fornisci le loro impressioni sull'avventura. Se vi siete persi la trasmissione potete tranquillamente rimediare grazie alla lunga replica che abbiamo allegato in cima a questa notizia.

Vi invitiamo inoltre a leggere la recensione di Luigi's Mansion 3, approdato su Nintendo Switch il giorno di Halloween.