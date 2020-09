Twitch Prime: arrivano gratis numerosi giochi SNK, c'è anche Metal Slug 3

Aumentano a sorpresa i giochi gratis di settembre con Amazon Prime Gaming, servizio grazie al quale si possono ora scaricare numerosi giochi targati SNK, in aggiunta agli omaggi mensili che il servizio ha già reso disponibili negli ultimi giorni.

SNK è un'azienda giapponese produttrice di videogiochi arcade in 2D e 3D attiva dal 1978 e Amazon ha deciso di distribuire alcuni dei grandi classici sviluppati da questa software house. Contando le aggiunte di settembre, il numero di giochi gratis di settembre sale a 13, ecco la lista completa:

The Last Blade 2

Garou: Mark of the Wolves

Metal Slug 3

Samurai Shodown V Special

The King of Fighters '97 Global Match

The King of Fighters '98 Ultimate Match Final edition

The King of Fighters 2002 Unlimited Match

Shock Troopers

A differenza degli altri giochi del mese, tutti i prodotti SNK pubblicati oggi saranno scaricabili senza costi aggiuntivi dagli abbonati fino al prossimo marzo 2021. Qualora foste interessati ad alcuni di questi titoli e non aveste mai avuto un account Prime, sappiate che è possibile utilizzare la prova gratuita di 30 giorni per riscattare i videogiochi, dato che potrete giocarli anche dopo il termine del periodo di prova. In aggiunta, nel vault di Prime Gaming saranno disponibili i giochi di settembre, tra cui spiccano Outcast Second Contact e Pumped BMX Pro.