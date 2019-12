Ecco le prime immagini delle Adidas Advantage dedicate ai Pokémon

Se siete amanti delle sneakers e dei Pokémon, forse avete appena trovato il vostro regalo di Natale. Il celebre marchio di abbigliamento sportivo ha infatto realizzato una collaborazione con il brand Pokémon per creare una linea di scarpe Adidas Advantage davvero niente male.

Il modello in sé è uno dei più semplici del marchio a tre strisce e la scelta del colore bianco appare piuttosto sobria, per uno stile che può dunque interessare non solo i più piccoli. I Pokémon sono raffigurati sulla parte inferiore della scarpa, appena sopra la suola, e si riconoscono alcuni dei più iconici presi dal pokédex: Eevee, Magikarp, Pikachu, Bulbasaur e tutti gli altri.

Per il momento non è ancora stata annunciata una data d'uscita per la linea Pokémon x Adidas Advantage, né un prezzo, ma per ulteriori aggiornamenti e novità tenete d'occhio il nostro sito, dove troverete anche diversi approfondimenti sui Pokémon in generale. Ad esempio, sapevate che è iniziato il rollout di Compagni d'avventura su Pokémon GO? Avete visto la mod che inserisce i Digimon in Spada e Scudo?

E tra una lettura e l'altra diteci, che ne pensate delle nuove scarpe di Adidas dedicate ai Pokémon? Potete trovare tutte le foto della collaborazione nella gallery in calce alla news.