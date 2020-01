Prime immagini per Captain Tsubasa: Rise of New Champions

La sorpresa della mattinata è senza dubbio l'annuncio di un nuovo videogioco dedicato alla celebre serie anime e manga di Captain Tsubasa, che in Italia ha raggiunto una grandissima popolarità a cavallo tra gli anni '80 e i '90 con il nome di Holly e Benji.

Si tratta di un vero e proprio fenomeno di culto, che è riuscito ad abbracciare diverse generazioni ed ha ottenuto una grande popolarità anche oggi con il remake dell'anime di Captain Tsubasa uscito in Giappone nel 2018 ed arrivato nel nostro Paese sul finire dello scorso anno.

Non poteva esserci momento migliore dunque per Bandai Namco, che ha appena annunciato Captain Tsubasa: Rise of New Champions, nuovo titolo sportivo ispirato alla celebre serie, che offrirà la grafica e le azioni spettacolari tipiche della saga ideata da Yoichi Takahashi, e che arriverà su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC nel corso del 2020 anche in Europa.

Per il momento non si conoscono molti dettagli sul gioco, al di là di quanto dichiarato dagli sviluppatori, ossia che Captain Tsubasa Rise of New Champions promette di conquistare gli appassionati di calcio in generale, e non solo quelli della saga, e che il gameplay sarà accessibile sia per i veterani che per i neofiti.

Nell'attesa possiamo ammirare una prima serie di screenshot, che potete trovare come di consueto in calce alla news. Che ve ne pare? Cosa vi aspettate dal grande ritorno di Tsubasa Ozora?