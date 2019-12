Prime immagini per Halo Combat Evolved e Halo 2 Anniversary: test a gennaio

Il lancio di Halo Reach all'inizio di questo mese ha finalmente segnato il debutto della Halo: The Master Chief Collection su PC, ma 343 Industries ha ancora un bel po' da fare per portare su Windows 10 anche tutti gli altri capitoli della raccolta. Per fortuna, tutto sembra procedere secondo i piani.

In un recente Development Update, lo studio depositario dell'eredità di Halo ci ha fornito degli aggiornamenti sullo stato della lavorazione. A quanto pare, c'è "un esercizio di sviluppatori di buone dimensioni al lavoro su differenti flussi di sviluppo": le differenti squadre si stanno occupando sia dei miglioramenti per Halo Reach (presto arriveranno le modalità Forgia e Teatro con supporto a mouse e tastiera), sia delle conversioni di Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary e Halo 3. Lo sviluppo della campagna di Halo: ODST e di Halo 4 si trovano invece più indietro.

Halo: CE Anniversary si trova in fase pre-Alpha e secondo 343 Industries, se tutto procederà secondo i piani, a gennaio potrà essere testato dai giocatori. Per l'occasione, gli sviluppatori ci hanno anche mostrato degli screenshot dei primi due capitoli della serie in versione PC, che potete visionare in calce a questa notizia. Ad essere precisi, c'è anche un'immagine di Halo 3: in questo caso, tuttavia, viene mostrato solamente il menu di selezione delle missioni della campagna principale. Nel salutarci, il team ci ha anche regalato uno stupendo wallpaper in 4K realizzato da Jeremy Cook, ex Publishing Team Art Director.