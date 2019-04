Nuove indiscrezioni sulla patch day one di Days Gone: peserà 20 GB?

Sui principali forum videoludici si moltiplicano le segnalazioni di chi riferisce di essere già entrato in possesso di Days Gone e di aver ricevuto una notifica per installare una patch day one di dimensioni ragguardevoli.

Secondo quanto illustrato dagli utenti che seguono le pagine del subreddit ufficiale di Days Gone, infatti, la patch di lancio dell'avventura a tinte horror del biker Deacon St. John richiederà il download dai server del PlayStation Network di più di 17 GB di dati, con differenze sostanziali tra una regione e l'altra: se da un lato c'è chi afferma di aver dovuto scaricare "solo" 17,2 GB di dati, dall'altro lato che chi invece si lamenta di aver dovuto effettuare il download di ben 21,42 GB. In entrambi i casi, lo spazio richiesto su disco per installare il gioco e gli update di lancio dovrebbe aggirarsi sui 67 GB.

L'aggiornamento 1.03 di Days Gone, a quanto pare, risolverà dei bug grafici, di gameplay e, soprattutto, di localizzazione scoperti dagli sviluppatori solo dopo aver raggiunto la fase Gold.

A ogni modo, su queste pagine trovate una comoda guida per liberare spazio su PS4 e riuscire, così facendo, a installare Days Gone sulla vostra console giusto in tempo per il lancio dell'attesissimo action post-apocalittico di Sony Bend, che ricordiamo essere previsto per il 26 aprile. La nostra recensione di Days Gone sarà invece online a partire dal 25 aprile, per offrirvi il nostro giudizio sull'ultima fatica free roaming in esclusiva su PlayStation 4.