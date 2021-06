Prime Matter è la nuova premium label di Koch Media: da PayDay 3 a Painkiller

Durante Kick Off! Live, show d'apertura del Summer Game Fest, Koch Media presenta oggi la sua premium gaming label Prime Matter che ha l'obiettivo di fornire brillanti giochi immersivi da studi di tutto il mondo.

Con la continua crescita di Koch Media come fornitore di servizi di publishing globali per grandi e piccoli sviluppatori, l'azienda ha deciso di espandere il proprio portfolio per soddisfare le esigenze e le opportunità sempre crescenti di un pubblico sempre più diversificato. La nuova label pubblicherà una ricca varietà di nuovi titoli, provenienti da una vasta gamma di generi, oltre ad alcuni brand affermati come Warhorse Studios.

Operando dalla sede centrale di Koch Media a Monaco, Prime Matter è un mix dinamico di veterani del settore e volti nuovi ed entusiasti che creano un incredibile team di esperti multiculturali dell’ambito gaming. Lavorando in collaborazione con gli uffici di publishing globali di Koch Media ed i partner di sviluppo - guidati dal sostenitore del settore Mario Gerhold - Prime Matter svilupperà i suoi progetti con creatività, espressività e passione, offrendo giochi che cattureranno e incanteranno il pubblico con una narrazione avvincente, momenti incredibili ed esperienze entusiasmanti.

"Prime Matter è una nuova casa per i nostri giochi premium, che offre ai partner attuali e futuri tutta l'esperienza di Koch Media Group insieme ad un team nuovo e dinamico dedicato a massimizzarne il loro vero potenziale", ha dichiarato il CEO di Koch Media Klemens Kundratitz. "Il fulcro dell'industria dei videogiochi è, ovviamente, l'intrattenimento. Prime Matter cercherà costantemente di innovare e ispirare i giocatori per tutte le sue attività, mantenendo il valore fondamentale di ciò che rende il nostro settore così speciale: il divertimento".

Il lancio odierno di Prime Matter si collega all'annuncio di una serie di nuove IP e titoli da una gamma diversificata e globale di studi. Questi includono:

Payday 3 di Starbreeze Studios (Svezia)

Crossfire: Legion di Blackbird Interactive(Canada)

Painkiller di Saber Interactive (USA)

Kings Bounty 2 di 1C Entertainment (Russia)

(Nuova IP) Scars Above di Mad Head Games (Serbia)

(Nuova IP) Codename Final Form di Reikon Games (Polonia)

Gungrave G.O.R.E di IGGYMOB (Corea del Sud)

(Nuova IP) Dolmen di Massive Work Studio (Brasile)

(Nuova IP) The Last Oricru di GoldKnights (Repubblica Ceca)

(Nuova IP) Echoes Of The End (titolo provvisorio) di Myrkur Games (Islanda)

(Nuova IP) The Chant (titolo in progress) di Brass Token (Canada)

(Nuova IP) Encased di Dark Crystal Games (Russia)

Ufficialmente in arrivo su Nintendo Switch Kingdome Come Deliverance di Warhorse Studios (Repubblica Ceca) in collaborazione con Saber Interactive.

Inoltre, sotto la nuova label verranno pubblicati numerosi legacy games di studi che già lavorano con Koch Media. Tra questi saranno inclusi il nuovo gioco di Warhorse Studios, Outward in arrivo per la Gen 9 di Nine Dots Studio (Canada) e Mount e Blade II: Bannerlords di Taleworlds (Turchia): in arrivo anche su console.

Koch Media Group gestisce ora cinque filoni editoriali come segue: Prime Matter, HQ Monaco (Germania), Deep Silver, HQ Reading (Inghilterra), Milestone, HQ Milano (Italia), Vertigo, HQ Rotterdam (Paesi Bassi) e Ravenscourt , HQ Monaco (Germania).