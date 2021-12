Amazon Prime prova prima, paga poi: 10 euro di buono sconto per il primo utilizzo

Amazon lancia un nuovo servizio che ci permette di scegliere dei capi di abbigliamento, provarli ed entro 7 giorni decidere quali tenere e quali rendere, effettuando quindi il pagamento successivamente. Provando per la prima volta il servizio Amazon ci permette di ottenere un buono sconto di 10 euro, vediamo assieme come funziona il servizio.

Clicca qui per accedere alla promozione di Amazon e ottenere un buono sconto di 10 euro

Scegli fino a 6 articoli idonei tra una vasta selezione di capi di abbigliamento, scarpe e accessori, usufruisci della consegna a domicilio senza costi aggiuntivi e sfrutta il periodo di prova di 7 giorni per trovare i capi più adatti e provarli direttamente a casa.

Accedi alla pagina "i miei ordini" per contrassegnare gli articoli che desideri tenere e quelli che intendi rendere. Per restituire gli articoli che non intendi acquistare, usa lo stesso pacco e l'etichetta di reso prepagata o scegli il punto di consegna che ritieni più comodo tra le opzioni disponibili.

Fino al 31 dicembre, provando il servizio, si riceverà inoltre un buono sconto di 10 euro da poter utilizzare su ordini idonei "Prime prova prima, paga poi" superiori ad un valore minimo di 50 euro, per ottenere lo sconto bisogna inserire il codice GIFT10 direttamente nel carrello. Le condizioni ed il regolamento dell'offerta sono visibili a questo link.