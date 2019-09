Le prime recensioni di Contra Rogue Corps sono negative

Contra Rogue Corps uscirà il 27 settembre ma nelle scorse ore è ufficialmente scaduto l'embargo l'embargo della stampa per la pubblicazione delle recensioni. Come è andata? Non proprio nel migliore dei modi.

Contra Rogue Corps non ha convinto purtroppo la critica e attualmente il gioco ha un Metascore di 54/100 su Metacritic, tra i primi voti troviamo quelli di Hobby Consolas (74/100), GameSpew (70/100), Hardcore Gamer (70/100), Areajugones (70/100), IGN Spagna (66/100), Destructoid (55/100), JeuxVideo (45/100), IGN.com (40/100) e Slant Magazine (40/100).

La recensione di Contra Rogue Corps del nostro Gabriele Carollo testimonia pienamente i giudizi della stampa internazionale: "La produzione di Konami vive di molti bassi e pochi momenti degni di nota. L’esperienza confezionata dagli sviluppatori è longeva e ricca di elementi che approfondiscono il costrutto ludico, ma tutto viene falcidiato da infelici scelte di design. A tutto ciò si aggiunge un comparto visivo antiquato e poco piacevole."

Contra Rogue Corps non sembra aver colpito nel segno e il ritorno della serie Konami non ha brillato come sperato. E per quanto riguarda il futuro? Il producer del gioco non ha escluso un nuovo Contra 2D stile Contra 4, uscito nel 2007 su Nintendo DS con discreto successo di pubblico e critica.