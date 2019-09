Le prime recensioni di Devil's Hunt sono fortemente negative

Devil's Hunt di 1C Company è stato più volte presentato come un gioco d'azione in terza persona stile Devil May Cry ma la qualità complessiva del progetto sembra essere molto distante da quella del titolo Capcom, almeno a giudicare dai primi voti.

Molte recensioni di Devil's Hunt sono decisamente negative e tra le critiche più ricorrenti si parla di una trama banale e mal raccontata, fasi esplorative particolarmente monotone e un combat system non troppo elaborato, ci sono però anche aspetti positivi come la presentazione, le ambientazioni e la discreta caratterizzazione di personaggi e nemici.

Recensioni Devil's Hunt

Vandal - 7/10

Areajugones - 65/100

TIGW - 30/100

PC Invasion - 50/100

DarkStation - 6/10

TrueGaming - 55/100

COGConnected - 35/100

Su Metacritic la versione PC di Devil's Hunt (l'unica disponibile al momento) può contare su un Metascore pari a 52/100, voto complessivo che lascia intuire dunque di trovarsi di fronte a un prodotto interessante ma purtroppo rovinato da molti difetti tecnici e strutturali.

Devil's Hunt è ora disponibile su PC mentre le versioni PS4 e Xbox One usciranno nel primo trimestre del 2020, il prossimo anno il gioco arriverà anche su Nintendo Switch, a meno di cambi in corsa dovuti alla tiepida accoglienza ricevuta da pubblico e critica.