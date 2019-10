Le prime recensioni di Luigi's Mansion 3 e Persona 5 Royal sono positive

Il numero 1612 di Famitsu arriverà domani nelle edicole giapponesi ma grazie agli ormai consueti leak del mercoledì possiamo dare uno sguardo anticipato ai voti delle recensioni, che questa settimana vedono protagonisti giochi come Luigi's Mansion 3, Mario e Sonic alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Persona 5 Royal.

Luigi's Mansion 3 nello specifico si porta a casa un voto di 33/40 (9/8/8/8) mentre Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è stato premiato con un voto di 34/40 (9/8/8/9).

Recensioni Famitsu 1612

The Church in the Darkness (PS4, Switch) – 8/6/7/6 [27/40]

Divinity Original Sin II Definitive Edition (PS4, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Etherborn (PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Ghost Blade HD (Switch) – 7/7/6/7 [27/40]

Luigi's Mansion 3 (Switch) – 9/8/8/8 [33/40]

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (Switch) – 9/8/8/9 [34/40]

Model Debut #nicola (Switch) – 7/7/8/7 [29/40]

ReadySet Heroes (PS4) – 8/7/7/6 [28/40]

Persona 5 Royal (PS4) – 9/9/10/9 [37/40]

The Sinking City (PS4) – 8/8/7/9 [32/40]

Da segnalare Persona 5 Royal che si porta a casa un ottimo 37/40 (9/9/10/9) molto vicino dunque al celebre Perfect Score di Famitsu (40/40). Meno esaltante invece l'accoglienza riservata a ReadySet Heroes, Model Debut #nicola e The Church in the Darkness.