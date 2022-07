Prime Video: tanti film a noleggio a 1,99 euro, tra questi anche Batman e Spider-Man

Solamente fino alla mezzanotte di oggi, la piattaforma Prime Video di Amazon ci permette di noleggiare tantissimi film ad un prezzo incredibile, tra questi troviamo anche molte novità uscite da pochissimo al cinema, vediamo assieme come funziona il servizio.

Prime Video è la piattaforma in streaming di Amazon disponibile a tutti i clienti che hanno un abbonamento Amazon Prime attivo, se non siete abbonati al servizio vi ricordiamo che è possibile attivare la prova gratuita di 30 giorni. La sezione relativa all'acquisto o noleggio dei film invece è libera ed accessibile a tutti, anche per chi non è abbonato, è sufficiente essere in possesso di un account Amazon.

La promozione che vi descriviamo oggi è in scadenza alla mezzanotte e ci permette di noleggiare diversi titoli al prezzo promozionale di 1,99 euro, clicca qui per accedere alla pagina della promozione Prime Video.

Una volta scelto il film che vi interessa visionare sarà sufficiente cliccare sulla copertina e poi sul tasto “Noleggia”. Il film a quel punto verrà spostato nella sezione “La mia collezione video” e sarà disponibile per il download e lo streaming per 30 giorni dalla data del noleggio oppure per 48 ore se iniziate a riprodurlo.



Tra i titoli in promozione entro la mezzanotte di oggi possiamo trovare Spider-Man: No Way Home, The Batman, Uncharted, Sing 2 sempre più forte, Pokémon Detective Pikachu, Ready Player One e tantissimi altri.