I primi 20 minuti di gameplay di The Outer Worlds in video

The Outer Worlds arriverà il 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One e per l'occasione è stato pubblicato un video che mostra i primi 20 minuti di gameplay del nuovo gioco Obsidian.

IGN ha pubblicato il video come parte della serie IGN First, mostrando in anteprima assoluta le fasi iniziali di The Outer Worlds, uno dei giochi più attesi dell'autunno 2019. Ci troviamo di fronte ad un action shooter con elementi RPG ambientato in un mondo post apocalittico che riprende in parte il lavoro svolto da Obsidian con Fallout New Vegas, proponendo un gameplay simile a quello del titolo Bethesda e una ambientazione in linea con le atmosfere di Fallout.

Il preload di The Outer Worlds è già disponibile su Xbox One e Windows 10, il gioco arriverà il 25 ottobre su PS4, PC e Xbox One, negli ultimi due casi anche tramite Xbox Game Pass al Day One. Obsidian e Microsoft hanno inoltre annunciato che il titolo uscirà su Nintendo Switch tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020, una data precisa non è stata ancora resa nota.