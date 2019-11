Primi dati per le vendite di Pokemon Spada e Scudo e Star Wars Jedi Fallen Order

Pokemon Spada e Scudo e Star Wars Jedi Fallen Order sembrano aver riscosso un notevole successo nel weekend di lancio: nonostante i due giochi siano usciti lo stesso giorno (15 novembre) le vendite appaiono altissime per entrambi i titoli, secondo quanto riportato da agenzie come GFK e da vari rumor di analisti e insider.

Pokemon Spada ha debuttato al primo posto della classifica inglese registrando il terzo miglior lancio retail del 2019 in Gran Bretagna dopo FIFA 20 e Call of Duty Modern Warfare. Pokemon Scudo debutta invece al terzo posto mentre Pokemon Spada e Scudo Dual Pack occupa la settimana posizione della classifica.

Si tratta del secondo miglior lancio di sempre per un gioco della serie Pokemon nel Regno Unito, superiore del 33% rispetto a Pokemon Bianco e Nero per Nintendo DS. Le vendite sono aumentate (+53%) anche rispetto a quelle registrate lo scorso anno da Pokemon Let's GO Pikachu e Let's GO Eevee. Tuttavia Spada e Scudo non riescono a superare Sole e Luna, con vendite inferiori del 39% rispetto ai due titoli per 3DS, tutto questo relativamente al solo mercato retail.

L'insider Benji-Sales parla invece delle prime vendite in Nord America sottolineando come al day one Pokemon Spada e Scudo abbiano venduto più di Let's GO Pikachu e Eevee nel primo weekend, sempre per quanto riguarda le unità distribuite sul mercato fisico.

Classifica UK 18 novembre 2019

Pokémon Spada Star Wars Jedi Fallen Order Pokémon Scudo Call of Duty Modern Warfare FIFA 20 Luigi's Mansion 3 Pokémon Spada e Scudo Dual Edition Death Stranding Mario Kart 8 Deluxe Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Star Wars Jedi Fallen Order ha invece debuttato al secondo posto della classifica inglese, seppur con vendite più base del 33% rispetto a Star Wars Battlefront 2. La versione PS4 ha venduto il 66% del totale mentre quella Xbox rappresenta il 34% delle vendite.

Sempre relativamente a Star Wars Jedi Fallen Order, Benji-Sales parla di uno dei migliori day one del 2019 in Nord America, confermando vendite piuttosto elevate per il gioco di Electronic Arts, sebbene non ci siano ancora dati precisi in merito.