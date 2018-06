Primi dettagli su Devil May Cry 5, uscita prevista per la primavera 2019

A sorpresa, Capcom ha annunciato Devil May Cry 5 sul palco della conferenza Xbox, al termine della stessa la casa di Redmon ha diffuso una breve nota stampa per annunciare il ritorno della serie Devil May Cry, svelando i primi dettagli sul gioco.

Questa la sinossi diffusa: "Una completa novità tra le action series over-the-top arriverà su Xbox One nella primavera del 2019, contraddistinta dalle azioni dinamiche e stilizzate e dai personaggi ultraterreni e originali che caratterizzano la serie. È trascorso molto tempo da quando le legioni dell’inferno hanno messo piede sul nostro pianeta, ma ora è iniziata una nuova invasione demoniaca e l’ultima speranza dell’umanità giace nelle mani di tre cacciatori di demoni solitari, ciascuno dei quali offre stili di gioco completamente differenti. Uniti dal fato e dalla sete di vendetta, questi cacciatori dovranno affrontare i propri demoni se vorranno sopravvivere. Il diavolo ritorna nell’esperienza più over the top, tecnicamente avanzata e completamente folle di questa generazione."

Devil May Cry 5 è attualmente in fase di sviluppo per PC, PlayStation 4, Xbox One e Xbox One X, con uscita prevista durante la primavera del prossimo anno.