Primi dettagli sul nuovo controller di Xbox Series X

Oltre ad aver svelato il design di Xbox Series X, Phil Spencer ha rivelato durante i The Game Awards anche il nuovo controller wireless che accompagnerà il debutto della console sul mercato il prossimo autunno.

Il nuovo Xbox Wireless Controller si presenta come una evoluzione dell'attuale joypad, un controller con "forma e dimensioni pensate per venire incontro alle esigenze di una vasta gamma di giocatori". Il dispositivo disporrà di un nuovo tasto Share per catturare video e screenshot e di un D-Pad derivato dal controller Xbox Elite Series 2. Il nuovo joypad sarà compatibile con Xbox One, One S, One X, PC Windows 10 e ovviamente Xbox Series X e sarà includo di serie nella confezione della console.

Tra i primi giochi a sfruttare le potenzialità del nuovo Xbox Wireless Controller troveremo anche Senua's Saga Hellblade 2 annunciato ai Game Awards 2019 con un trailer, il nuovo gioco di Ninja Theory, sequel di Hellblade Senua's Sacrifice, arriverà nell'autunno 2020 e accompagnerà il lancio di Xbox Series X sul mercato.